Il futuro di Roberto Breda verrà deciso nella giornata di domani. Ci sarà un incontro a Genova e poi verrà presa una decisione definitiva. La posizione resta fortemente in bilico, Aldo Spinelli si confronterà con il figlio Roberto e poi si arriverà a una soluzione. L’aria non è quella giusta e non potrebbe essere diversamente con il Livorno all’ultimo posto in classifica.