La Lazio prenota Escalante per giugno (ma con citazione…)

La Lazio ha bloccato per giugno il centrocampista Gonzalo Escalante, mediano dell’Eibar classe 1993 con passaporto italiano, in scadenza di contratto. Ovviamente citiamo la fonte, cosa che non tutti fanno alla ricerca di notizie da riciclare e diamo alle “bombe di Vlad” la paternità della notizia. Com’è giusto che sia…

Foto: Marca