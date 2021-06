La Spal sceglie Clotet, la sorpresa di ieri va in porto

La Spal ha scelto Pep Clotet, il nome indicato già ieri dalla “Gazzetta dello Sport”: sorpresa quella sì, tra Bucchi e Pavanel che erano in corsa da giorni. Oltre 24 ore dopo la sorpresa va in porto, nel senso che la Spal ha raggiunto gli accordi per un contratto biennale.

Foto: sito Birmingham