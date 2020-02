La Lazio vola a “più 2” in testa! Luis Alberto e Correa in tre minuti

La Lazio sbriga la pratica Bologna con un primo tempo sensazionale. E’ il ventunesimo risultato utile consecutivo, una marcia trionfale. Due gol in tre minuti, dal 18’ al 21’: prima Luis Alberto e poi Correa per mettere un macigno sulla partita. Tre punti di fondamentale importanza che consentono di scavalcare la Juve in testa a quota 62, più 2 rispetto alla formazione di Sarri che domani sera non giocherà contro l’Inter. Il Bologna ha provato a reagire, una grande parata di Strakosha su Soriano dopo il primo gol di Luis Alberto, nella ripresa – ben giocata dai rossoblù – due reti annullate a Denswil e Tomiyasu grazie all’intervento del VAR. Ma la Lazio aveva già ipotecato i tre punti, ulteriore conferma di uno straordinario momento di forma, la grande e legittima ambizione di lottare per lo scudetto fino in fondo.

Sabato 29 febbraio

15:00 Lazio-Bologna 2-0 (Luis Alberto, Correa)

18:00 Udinese-Fiorentina

20:45 Napoli-Torino

Domenica 1 marzo

12:30 Milan-Genoa

15:00 Lecce-Atalanta

15:00 Parma-Spal

15:00 Sassuolo-Brescia

18:00 Cagliari-Roma

20:45 Juventus-Inter

Lunedì 2 marzo

20:45 Sampdoria-Verona

Classifica: Lazio 62; Juve 60; Inter* 54; Atalanta* 45; Roma 42; Napoli, Milan 36; Verona*, Parma* 35; Bologna 34; Cagliari* 32; Sassuolo*, Fiorentina 29; Torino*, Udinese 27; Lecce 25; Sampdoria* 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

*Una partita in meno

Foto: Lazio Twitter