﻿Inter very Young: la sorpresa nei giorni di Spinazzola

Quando parliamo di calciomercato non ci sono maestri o professori. Umiltà. Ma esiste una regola fondamentale: non è importante dire sì a un club (Neymar aveva detto sì al Barcellona, tuttavia le due società la scorsa estate MAI trovarono l’intesa), piuttosto è molto importante la totale quadratura del cerchio. Inter very Young nasce quando il club nerazzurro decide di prendere Spinazzola per Politano (scambio poi saltato) e contemporaneamente garantisce sia al ragazzo che allo United di mantenere la promessa fatta. Ringraziando i moltissimi amici che lo hanno notato, si è trattato di un contropiede puro, classico: anche nel calciomercato distrarsi mai…

Foto: sito ufficiale Inter