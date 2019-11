﻿Inter, ora per Gabigol è giusto chiedere un tesoro

Gabriel Barbosa, semplicemente Gabigol. Il nuovo idolo dei tifosi del Flamengo dopo la doppietta che ha permesso di ribaltare il River Plate e di conquistare la Libertadores. Una rivincita a 23 anni, una rinascita, una risposta a tutti quelli che lo avevano bollato come se fosse un bidone. I numeri della sua stagione sono sentenze: 54 presenze, 40 gol. Noi la pensiamo così: dopo aver investito più di 30 milioni per portarlo in nerazzurro, ora è giusto che l’Inter chieda un tesoro per l riscatto. Diciotto o venti milioni? Con l’aria che tira e con le valutazioni che ci sono, per noi sarebbe poco. Alzare l’asticella e fare cassa: ora l’Inter ha tutte le carte in mano.

Foto: Profilo Twitter Gabigol