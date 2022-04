﻿Il retroscena: Zaniolo tra Roma, Juve e la curiosità di Paolo Maldini

Nicolò Zaniolo si è ripreso la Roma, salterà per squalifica l’Inter dopo aver avuto un problema alla caviglia nella trasferta di Napoli. Di futuro si parlerà tra qualche settimana, le carte in mano ce l’ha la Roma che merita tutto il rispetto di questo mondo, considerato che i Friekdin hanno investito tanto. Cosa accadrà con Zaniolo? Se ci fossero sviluppi sul rinnovo, quella sarebbe la chiave che sbloccherebbe tutto: vedremo, per il momento non ci sono tracce. Restare con la scadenza fino al 2024 sarebbe un problema, a quel punto i Friekdin potrebbero legittimamente decidere qualsiasi cosa: tenerlo fino alla scadenza, ma sarebbe un autogol per il bilancio, oppure accettare offerte che per la proprietà dovrebbero essere almeno da 50 milioni più bonus per arrivare a circa 60. Quei soldi fin qui non sono stati messi in preventivo da alcun club, per la Juve la valutazione migliore sarebbe 40 milioni più bonus oppure l’inserimento di una contropartita che la Roma potrebbe anche respingere. Ma la Roma sa che senza rinnovo andare a gennaio 2023 sarebbe pericoloso, quindi l’argomento tornerà attuale. Per la Juve resta una priorità, al netto delle voci su Di Maria (anticipate dalla Gazzetta dello Sport lo scorso 6 aprile) che ha 34 anni e un contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain. Di Maria è stato proposto, Zaniolo resta un’idea forte. Ma c’è di più: due settimane fa scrivemmo che in Italia ci sarebbe solo la Juve, poi le cose cambiano. E la svolta societaria in corso del Milan metterà i rossoneri nelle condizioni di fare altri investimenti rispetto a quelli programmato (Origi, Botman, l’assoluto gradimento per Renato Sanches). Ci risulta che Paolo Maldini abbia una curiosità mista a gradimento, il profilo ovviamente gli piace molto, lo ritiene un investimento da 40, un budget allargato gli consentirebbe di provarci. Il resto lo vedremo nelle prossime settimane, con la Juve che si è mossa per tempo e con la Roma che deve avere la libertà di decidere. A partire dall’eventuale, oggi ipotetica, riapertura sul rinnovo. Un passaggio che resta comunque di fondamentale importanza.

Foto: Twitter Roma