﻿Il retroscena: Vidal, l’Inter non molla. La verità su Eriksen. Acuña non riscalda (come Weigl)

Arturo Vidal resta il chiodo fisso, l’Inter non molla di un centimetro, ben oltre le dichiarazioni di Valverde che continua a confermarlo per l’intera stagione, ma cosa dovrebbe fare l’allenatore? In realtà l’Inter non si abbatte, ha il sì del cileno, è disposta a aumentare la proposta da 12 a 15-16 milioni magari ritoccando anche la formula (da diritto a obbligo). L’Inter è in costante contatto con Felicevich, aspetta il momento giusto per colpire. Aggiornamento su Eriksen: dalla Danimarca danno accordo raggiunto con il Tottenham, 20 milioni già a gennaio. In realtà, oggi non è così: l’Inter lavora per luglio, conoscendo le cifre alte (d’ingaggio) e la concorrenza (proposto anche alla Juve, e non solo). Di sicuro è un profilo che piace molto ma a chi non piacerebbe? Acuña è stato accostato all’Inter negli ultimi giorni, in realtà non ci sono tracce esattamente come non ce n’erano per Weigl finito poi al Benfica. Di sicuro non è un profilo che riscalda per la fascia sinistra.

Foto: Vidal Twitter