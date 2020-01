﻿Il retroscena: Vecino-Everton, solo alle condizioni dell’Inter

Matias Vecino e l’Everton: la trattativa va avanti pur nella differente valutazione del cartellino da parte dei due club. C’è il gradimento di Ancelotti, dai primi (veri) contatti nella notte tra venerdì e sabato si sta passando alla fase operativa. L’Inter continua a chiedere 20 milioni, l’Everton sta pensando di avvicinarsi a quella cifra: il club inglese è partito da 12 milioni per poi passare a 14 più bonus, può ancora alzare. In questo momento Vecino è fuori dai giochi nerazzurri, non a caso è stato escluso dalla lista dei convocati per la gara contro il Cagliari. Quindi la volontà di tutti sarebbe quella di trovare una soluzione, ma solo alle condizioni dell’Inter, senza sconti, altrimenti Vecino resterà a Milano. L’Inter in questo momento non sta valutando altri centrocampisti: è stato proposto Aranguiz del Bayer Leverkusen ma non riscalda, a prescindere dalla situazione Vecino.

Foto: Twitter ufficiale Inter