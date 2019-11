﻿Il retroscena: Vantaggiato salva Gallo e Leone a Terni (per ora)

Un gol in pieno recupero dopo un secondo tempo indecoroso. Daniele Vantaggiato ha consentito alla Ternana di vincere e di restare nell’altissima classifica. Ma il patron Bandecchi non è soddisfatto e non potrebbe essere diversamente. La Ternana spende cifre incredibili per la Serie C, un milione e 100 mila euro al mese, che meriterebbero risultati migliori. Alla larga da alibi come quelli che Fabio Gallo ha cercato recentemente per giustificare un rendimento non brillante. A proposito: sia l’allenatore che il direttore sportivo Leone sono sotto la lente d’ingrandimento. Il gol di Vantaggiato ha dato un po’ di respiro in tal senso, ma non tantissimo. Bandecchi vuole di più.

Foto: Twitter ufficiale Ternana