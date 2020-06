﻿Il retroscena: Tonali, l’Inter ha una strategia. La Juve una necessità

Sandro Tonali è e sarà il protagonista delle prossime settimane di calciomercato. Dalla Francia ci avvertono che il Paris Saint-Germain è fuori dalla corsa, ma la verità è che il Psg mai è stato completamente dentro, esattamente come il Barcellona. Anche per volontà di Tonali (che ieri ha subito un leggero infortunio in amichevole) che voleva e vuole restare in Serie A. Ora la situazione è molto chiara: l’Inter ha incassato il gradimento del golden boy, ha avuto contatti con il Brescia che dovranno tramutarsi in un’intesa. Oggi non ci sono accordi, la strategia dei nerazzurri è quella di trovarli in corso d’opera, ovvero prima della fine del campionato, per evitare che (come per Kulusevski) la Juve non si inserisca magari dopo aver completato qualche operazione in uscita. Cellino continua a chiedere 50 milioni senza contropartite tecniche e soltanto in un secondo momento prenderebbe in considerazione un eventuale rinforzo che possa servire al Brescia, oggi seriamente indiziato alla retrocessione. E’ un gioco molto semplice: l’Inter ha sciolto tutte le riserve, vorrebbe un’operazione con pagamento dilazionato ma sotto quest’aspetto Cellino è un osso durissimo. E comunque l’Inter ragionerà proprio su un assalto anticipato proprio per evitare che la Juve (da sempre interessata a Tonali, a gennaio avrebbe voluto chiudere per giugno ma non trovò gli accordi) possa avere margini per un inserimento. La palla a Cellino, abituato a far diventare le trattative uno sfinimento, ovviamente per comprensibili suoi interessi.

Foto: Twitter ufficiale Brescia