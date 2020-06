﻿Il retroscena: Seba Esposito, dalla trattativa rinnovo alle sirene di mercato (Parma in testa)

Sebastiano Esposito compirà 18 anni la prossima estate e in questi giorni sta trattando il rinnovo di contratto con l’Inter. Ha un impegno in scadenza nel 2022, si lavora per altri tre anni, non sono segnalati intoppi anche perché in passato Esposito ha detto no a diverse proposte (faraonica quella del Paris Saint-Germain) pur di restare in nerazzurro. E’ chiaro che vorrà essere accontentato e in qualche modo accadrà. Poi con calma, tra diverse settimane, verrà deciso il futuro: Esposito ha uno strepitoso rapporto con Antonio Conte ma è possibile che si decida di mandarlo a giocare, in prestito secco, dopo che saranno chiare tutte le altre evoluzioni legate al reparto offensivo nerazzurro. Si è parlato anche del Brescia, la sua città, ma in Serie A Esposito ha grandi estimatori, il Parma in testa, con un discreto vantaggio – almeno oggi – sulle altre candidate (per esempio l’Hellas). E il Parma aspetta che tutto sia più chiaro per tornare a interessarsi di un attaccante predestinato già inseguito – senza successo – nelle precedenti sessioni di mercato.

Foto: Twitter ufficiale Inter