﻿Il retroscena: Romagnoli-Milan, futuro da scrivere. E due big spagnole si informano

Alessio Romagnoli ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2022, qualche settimana fa (in uno dei tanti summit con Mino Raiola) è stato affrontato il discorso relativo a un prolungamento fino al 2024. In realtà, appena abbozzato perché prima deve essere una convinzione da parte del club che per ora non trova unanimità. E’ chiaro che prima o poi bisognerà arrivare a una soluzione, tenendo conto che Romagnoli (qualità indiscutibili) ha fin qui pagato l’orrenda stagione del Milan. Ci sono due big spagnole alla finestra per la prossima estate, stiamo parlano di Barcellona e Atletico Madrid, che già pochi mesi fa avevano fatto sondaggi non approfonditi semplicemente perché il Milan aveva deciso di non rinunciare a Romagnoli.

Foto: Twitter ufficiale Milan