﻿Il retroscena: Pippo Inzaghi, il Monza ha già bussato. Iachini dice no alla B

Tra Pippo Inzaghi e il Benevento era finita ancor prima che… finisse. Vi avevamo raccontato in tempi non sospetti che ci sarebbero stati pochi margini, zero margini, per la conferma. Esattamente quando si pensava che il Benevento potesse salvarsi dopo un grande girone d’andata. Poi è finita male, ci riferiamo alla retrocessione, e adesso? Inzaghi spera di restare in Serie A, è in una lista di qualche club ma non come primo. E vale quanto vi abbiamo raccontato un mese fa, il Monza ha già bussato, vedremo gli sviluppi. Impossibile, invece, che Beppe Iachini sia una traiettoria per il Monza, semplicemente perché l’allenatore che ha condotto alla salvezza la Fiorentina non ha intenzione di tornare in B.

Foto: Instagram personale Inzaghi