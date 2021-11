﻿Il retroscena: Petrachi, contatti con il Genoa. Ci sono altre due piste

Il Genoa cerca un direttore sportivo per agevolare il lavoro (non semplice) di Shevchenko. Negli ultimi dieci 10 giorni ci sono stati contatti con Gianluca Petrachi che non vede l’ora di rientrare dopo la sua parentesi (finita malissimo) con la Roma.

L’ex uomo mercato del Torino ha dato la disponibilità, ci sono possibilità che la spunti sulla concorrenza, ma non ci sono ancora certezze. In lizza altri due nomi con monitoraggio anche all’estero secondo quella che è una caratteristica della nuova proprietà. Molto presto verrano tirate le somme con Petrachi in attesa, compreso il forte desiderio di rientrare.

Foto: Twitter Roma