﻿Il retroscena: Orsolini pensa a una nuova vita professionale e al cambio di agente

Riccardo Orsolini è un talento indiscutibile, ma gli manca la continuità necessaria e molto spesso Mihajlovic lo bacchetta – magari escludendolo dai titolari – per averne una reazione. Intanto, Orsolini sta riflettendo sul suo futuro e sta pensando di ripartire da un nuovo agente e di porre fine al sodalizio con Donato Di Campli. Evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto nelle ultime settimane, molto presto Orsolini scioglierà le riserve ma ormai sta valutando altri soluzioni per una svolta professionale. In attesa che arrivi quella con il Bologna, come pretende Mihajlovic.

Foto: Orsolini foto twitter bologna