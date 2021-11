﻿Il retroscena: Lotito, pressing su Sarri per il rinnovo. Fissato il summit. E sulla durata…

e la: il primo bilancio è molto positivo. Di sicuro per, ecco la notizia, che è andato in pressing nei giorni scorsi con il desiderio forte di prolungare il contratto. Al punto che – ecco l’altra notizia – il summit per il prolungamento potrebbe esserci già nella settimana della sosta, magari tra sette giorni oppure la settimana successiva. Ne abbiamo parlato nel pomeriggio , l’allenatore toscano ha confermato in conferenza da Marsiglia . Due cose sono sicure: Lotito pensa di avviare un lungo ciclo con Sarri; l’allenatore toscano si trova molto bene con il club biancoceleste, al punto che alla sollecitazione di Lotito sul prolungamento ha aperto completamente, dando appuntamento – appunto – per la settimana della sosta. Attualmente Sarri ha un contratto fino al 2022 con opzione libera per un’altra stagione: Lotito vorrebbe rispettare l’opzione che fa scattare in automatico il rinnovo fino al 2023, aggiungendo un’altra stagione oppure due (2024 o 2025). Lungo ciclo, appunto. Sarri ha aperto perché ha apprezzato l’atteggiamento del club, di sicuro nelle strategie di mercato miglioreranno alcune cose, soprattutto ha avuto carta bianca.Retroscena: dopo la sconfitta di Verona, il ritiro voluto dal presidente era un messaggio implicito della serie “tutti sono in discussione, meno l’allenatore”. Ora questa volontà di prolungare con un probabile incontro, anche a cena, per impostare un nuovo accordo. La Lazio dovrà programmare meglio il mercato (negli ultimi anni ha spesso anche tanto tra Durmisi, Vavro, Muriqi, Fares e compagnia), dare alternative di qualità per trovarsi in difficoltà nelle situazioni di emergenza ma è evidente che si tratta di discorsi già affrontati. Al punto che presto ci sarà il vertice per un nuovo nero su bianco tra Lotito e Sarri.