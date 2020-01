﻿Il retroscena: Juve, lo scambio De Sciglio-Kurzawa. E quei dialoghi per Meunier

Juve e Paris Saint-Germain, lavori in corso. I due club stanno lavorando per lo scambio De Sciglio-Kurzawa, al punto che entrambi non sono stati convocati per l’ultimo impegno dei rispettivi club. Ma alla Juve piace molto Thomas Meunier, il terzino belga in scadenza di contratto. E già dalla scorsa estate aveva provato a impostare questo tipo di scambio. La Juve ha chiesto nuovamente informazioni, la risposta (almeno nelle ultime ore) del Psg è che non intende cederlo. Al punto da aver proposto il rinnovo a Meunier, anche se quasi fuori tempo massimo. La Juve è molto attenta alle evoluzioni, eventualmente anche per l’estate a parametro zero. Dipende dal rinnovo…

Foto: sito ufficiale Juventus