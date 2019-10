﻿Il retroscena: Inter, nessuna missione per Rakitic e Vidal. Matic sempre in lista

Nessuna missione in Spagna per Rakitic e Vidal, l’Inter cerca un centrocampista ma con caratteristiche diverse. Su Rakitic non ci sono margini di manovra, e ne abbiamo già parlato, più o meno il discorso vale per Arturo Vidal. Quest’ultimo, è vero, ha un rapporto straordinario con Antonio Conte, ma per ora i discorsi finiscono lì, e non solo perché il Barcellona non lo ha messo sul mercato e ha poca intenzione di farlo. Resiste invece, in bella evidenza, il nome di Matic che ha il totale gradimento dell’allenatore, non soltanto perché lo conosce bene avendolo guidato ai tempi del Chelsea, ma anche per la famosa fisicità che garantirebbe. Il serbo ha un contratto in scadenza con rinnovo unilaterale per il Manchester United senza possibilità di ultima parola per il centrocampista. Ma con Solskjaer in panchina e considerato lo scarso minutaggio, è difficile pensare che Matic possa avere un futuro con i Red Davils. All’Inter piace sempre molto Tonali (non solo all’Inter…) e avrà la possibilità di seguirlo da vicino al “Rigamonti” dopo averlo seguito nelle ultime partite del Brescia.

Foto: Independent