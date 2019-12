﻿Il retroscena: Ibra, l’ansia del Milan. E il Napoli ora è più freddo

Il Milan in ansia, ha fretta, spera di incassare presto il sì di Zlatan Ibrahimovic. Per la verità sperava già di averlo incassato in modo da mettere subito lo svedese a disposizione di Pioli per fargli ritrovare la giusta condizione, invece tra riflessioni, rinvii, proposte con o senza opzioni, si sta andando un po’ oltre. Ogni giorno può essere quello giusto. Nel frattempo il Napoli, dopo la svolta Gattuso, sta valutando ma almeno in queste ore è più freddo, non ha intenzione di affondare. La nuova esplosione di Milik, la sovrabbondanza in attacco, la situazione Mertens da valutare e l’aspetto anagrafico in rapporto alle richieste di Ibrahimovic mettono il Napoli in una situazione di stand-by. Se definitiva o no, lo capiremo presto, ma oggi la tendenza è questa.

Foto: Twitter ufficiale Los Angeles Galaxy