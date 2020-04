﻿Il retroscena: Giroud, l’Inter c’è. Ma il Chelsea pensa all’opzione da esercitare

Un attaccante ambito, Olivier Giroud, non fosse altro perché il suo contratto scadrà tra qualche mese. L’Inter era andata a un passo lo scorso gennaio, lo stesso francese aveva ammesso di sentirsi onorato di tornare a lavorare con Conte, poi il Chelsea ha deciso di non mollarlo. La Lazio aveva provato un disperato inserimento in extremis ma con chance nulle proprio perché i Blues avevano blindato l’attaccante che poi sarebbe tornato protagonista da titolare. Ora l’Inter continua a sperare, vorrebbe fare un altro regalo a parametro zero al suo allenatore, tuttavia la situazione è ancora molto fluida. Considerato che il Chelsea, con l’aria che tira, sarebbe intenzionato a esercitare il diritto di opzione per trattenere l’attaccante a Londra. L’Inter spera che non sia così, continua a restare alla finestra pronta a inserirsi, ma è una situazione non ancora chiara.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea