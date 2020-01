﻿Il retroscena: Giroud dice no a tutti. Aspetta l’Inter da tre settimane. Anche il gelo tra Marina e Conte…

Olivier Giroud vuole l’Inter da almeno tre settimane. E per questo motivo ha detto no a tutti quelli che, anche negli ultimi giorni, gli hanno fatto proposte milionarie. Anche dalla Cina. Il francese freme per raggiungere Conte, per ritrovare l’allenatore che conosce dai tempi del Chelsea. Cosa manca? Non soltanto un piccolo sconto dei Blues, che continua a chiedere tra i sette e gli otto milioni, ma anche il fatto che gli inglesi memorizzino lo scenario di dover fare un’operazione con l’odiato Conte, dopo quanto è accaduto nell’ultimo periodo. Ma Giroud continua ad aspettare, rifiuta tutto il resto, sapendo che perderlo a parametro zero per il Chelsea sarebbe un autentico bagno di sangue.

Foto: L’Equipe