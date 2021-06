﻿Il retroscena: Gattuso-Fiorentina, tensione vera e addio possibile. Anche Antognoni sul filo

C’è molto da fare sul mercato per la Fiorentina, se non una rivoluzione siamo lì vicino. E Rino Gattuso, attualmente in vacanza, si sarebbe aspettato maggiore velocità nel chiudere determinate operazioni. C’è tensione e scontentezza come raccontato ieri sera su Sportitalia. E la tensione può portare anche al clamoroso divorzio. In lista c’erano due normi cerchiati in rosso, quelli di Oliveira del Porto e di Guedes del Valencia: Ringhio aveva sollecitato Jorge Mendes che non a caso era arrivato in Italia e immaginava una rapida definizione. Oliveira ha un accordo con la Fiorentina sull’ingaggio, ma pensare di prenderlo a 12-15 non ha senso soprattutto perché il Porto è una bottega cara e non ha bisogno di cedere. Il presidente del club accontenterebbe Sergio Oliveira, ma bisogna arrivare a 20 senza traccheggiare troppo: la Fiorentina aveva accelerato e poi si è fermata. Ritiene eccessiva la valutazione e la trattativa si è arenata. Il discorso vale per Guedes, nome in evidenza dentro una lista di esterni (a noi non risulta a un passo la trattativa per Nico Gonzalez, anzi. Infatti il Brighton è all’attacco), c’è la disponibilità del Valencia ma bisogna alzare i giri. Cosa che Gattuso immaginava fosse già avvenuta, per questo è insoddisfatto. E sono tutt’altro da escludere clamorose decisioni nelle prossime ore. Sul filo anche Giancarlo Antognoni che non accetterebbe in ruolo di ridimensionamento: anche per lui l’addio è un’ipotesi da non scartare.

Foto: Twitter Fiorentina