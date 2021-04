﻿Il retroscena: Fiorentina, messaggi indiretti a Gattuso. La chiave ds

Rino Gattuso è stato accostato al Monza per la prossima stagione e in caso di Serie A dei brianzoli. Al punto che sull’argomento ci sono stati diversi commenti di addetti lavori possibilisti, ma anche da parte di chi parla senza conoscere la realtà. Vi diciamo la nostra: non ci sono margini per Gattuso al Monza. Esattamente come non ce ne sono per Gattuso alla Samp, ha già detto no. E anche sulla Lazio, se proprio non restasse Simone Inzaghi, per il momento abbiamo più di qualche perplessità. Negli ultimi giorni ci sono stati nuovi contatti indiretti (e non solo…) con la Fiorentina che aveva pensato e apprezza De Zerbi, ma il tutto sarebbe stato legato a un nuovo direttore sportivo. Invece, ci sono possibilità che Daniele Pradè – in scadenza – rimanga, magari con l’innesto di un uomo di campo che si occupi della gestione. Gattuso è oggi il nome caldo, ci saranno confronti più avanti.

Foto: Twitter Napoli