﻿Il retroscena: Fares-Genoa, ecco cosa serve per sbloccare

Mohamed Fares ha detto sì al Genoa, è una soluzione che gli piace non poco e vorrebbe rilanciarsi alla corte di Ballardini. Cosa manca adesso? Semplicemente la Lazio è d’accordo sulla valutazione, circa sette milioni, ma non intende privarsene in prestito con diritto di riscatto. Vorrebbe che il Genoa si accollasse almeno l’obbligo, in modo da non correre il rischio di ritrovarsi il cartellino tra un anno senza garanzie. E la partita si gioca qui, nella speranza di risolvere. Per questo motivo resta sempre viva la pista Zeegelaar.

Foto: Twitter Lazio