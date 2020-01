﻿Il retroscena: Eriksen, le ultime ore londinesi. La tempistica

Christian Eriksen ha vissuto le ultime ore londinesi da ormai ex calciatore del Tottenham. Con prevedibile saggezza Mourinho lo ha risparmiato per l’impegno contro il Southampton, lasciandolo ai margini e neanche portandolo in panchina, chiara conferma che l’intesa tra gli Spurs e l’Inter era stata completamente raggiunta nell’ordine dei 20 milioni chiesti da Levy. Il Tottenham evidentemente non cercava un sostituto, che potrebbe prendere nelle ultime ore di mercato, aveva già deciso di liberare il suo gioiello in scadenza di contratto. Eriksen ha salutato i compagni, ha svuotato l’armadietto e sta preparando il viaggio per Milano. Il giorno fissato resta sempre lunedì, a meno di variazioni di programma al momento non previste.

Foto: Tottenham Twitter