﻿Il retroscena: Dybala, il tempo va con l’Inter. E lui non ha fretta

Paulo Dybala aspetta l’Inter. Ha avuto altri sondaggi che si potrebbero tramutare in proposte, ma la Joya preferisce aspettare. E c’è una motivazione chiarissima: lui conosce il forte interesse dell’Inter, perfettamente ricambiato, consapevole che questa fase di stand-by possa portare presto a un accordo. Certo, fino alla fine bisogna avere sempre un minimo di prudenza, ma il tempo va con l’Inter. E le norme legate all’indice di liquidità sono un’ulteriore spinta per chiudere un’operazione così importante a parametro zero. La traccia è chiara: assicurarsi Dybala, immaginarlo in coppia con Lautaro Martinez e poi eventualmente valutare le offerte – da 70 milioni in su – che dovessero arrivare per il Toro. Perché così l’Inter avrebbe intanto con Dybala il perfetto partner di Lautaro. In caso di cessione di quest’ultimo proprio Paulo sarebbe il perfetto sostituto, per poi eventualmente utilizzare i soldi di quella cessione e rafforzare la squadra. A noi non risulta che l’Inter sia in stand-by, ma che proprio questa posizione defilata alla fine potrà avere un importante peso specifico. Al netto dei tentativi in atto di altri club (dalla Premier e dalla Spagna, i soliti) che hanno portato Paulo a prendere tempo con tutti, un motivo ci sarà. L’Inter resta molto interessata alla finestra, consapevole della concorrenza ma soprattutto della scelta di Dybala che intende aspettare. Pronto almeno un triennale con base da 7-7,5 milioni a stagione più bonus, dettagli che sono già stati affrontati, ovviamente conterà tutto il resto. Ripetiamo: prudenza ma consapevolezza.

FOTO: Twitter Juventus