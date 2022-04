﻿Il retroscena: Dybala aspetta la decisione dell’Inter. Marotta c’è

Il futuro di Paulo Dybala è tutto da scrivere. Ma una cosa va chiarita, senza troppi giri di parole: l’Inter c’è. Meglio: Marotta c’è. I rapporti tra i due sono talmente importanti, e cementati, che non avrebbe senso pensare il contrario. I contatti sono no stop, diretti o indiretti tramite il suo agente Antun. È presto per tirare le somme, ma non è troppo presto per dire che l’Inter segue con grande interesse la situazione e con tentazioni in crescita. Premessa: l’Inter vuole trattenere Lautaro, quindi non sarebbero incompatibili le due cose. Poi magari arriva una proposta irrinunciabile e gli scenari cambiano. Di sicuro andrà via Sanchez (che guadagna molto) e sarebbe una bella sforbiciata sul monte ingaggi. Siccome l’Inter non ha certo smesso di pensare a Scamacca (l’unica big italiana davvero in corsa dallo scorso agosto), bisogna avere soltanto la pazienza di aspettare. Senza creare illusioni o correre troppo, ma partendo dal presupposto che l’Inter è dentro. E che lo stesso Dybala, pur valutando le soluzioni all’estero (ha avuto tre offerte da Inghilterra e Spagna), conosce le intenzioni di Marotta. E non ha fretta. Il Milan? Gradimento tecnico enorme, chi non gradirebbe?, ma per il momento ci fermiamo. L’Inter è fortemente concentrata sulla corsa scudetto, senza trascurare il dossier Dybala. Che poi vorrebbe dire: noi ci siamo, senza dirlo in giro. Il resto lo vedremo. E Paulo vuole aspettare la decisione dell’Inter.

Foto: Twitter Juventus