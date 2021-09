﻿Il retroscena: David Luiz, la Lazio si è fermata. La Salernitana mai si è avvicinata

David Luiz dovrà valutare altrove il suo futuro. Abbiamo detto della Lazio: un profilo proposto subito dopo la chiusura del calciomercato, ma non siamo mai entrati nel vivo e non ci stati margini anche minimi. La Lazio non ha intenzione di prendere un difensore svincolato, almeno in questi giorni. David Luiz è stato accostato alla Salernitana senza che ci fosse il minimo fondamento: il bello (o il brutto…) di questa vicenda è che era diventato quasi un passaparola dopo una voce messa in giro soltanto per il puro scopo di inventare. David Luiz ha avuto offerte da Benfica, sarebbe un ritorno, e dal Brasile ma non possiamo escludere che possano materializzarsi altri club. Il difensore centrale, 34 anni, deciderà con calma.

Foto: Twitter Arsenal