﻿Il retroscena: Cagliari, c’era l’accordo per Pinamonti. Poi l’infortunio di Cerri…

Genoa e Cagliari avevano trovato la completa quadratura nell’operazione che avrebbe portato Andrea Pinamonti in Sardegna e Alberto Cerri in Liguria. Una situazione che avrebbe permesso di sbloccare la storia dell’obbligo di riscatto che spetta al Genoa secondo accordi pattuiti con l’Inter. Ma Cerri si è infortunato, ieri è entrato a Brescia nel finale, e bisogna prima aspettare di capire per quanto tempo ne avrà. Il Cagliari intanto si è cautelato con Pjaca, mentre Castro piace sempre molto al Genoa che insiste anche per Quintero. Ma per Pinamonti-Cerri era tutto fatto prima dell’ultimo intoppo, vedremo se ci saranno i margini per riaprire.

Foto: Twitter ufficiale Genoa