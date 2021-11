﻿Il retroscena: Berardi e il Sassuolo, ecco cosa si sono detti ad agosto

Domenico Berardi aveva chiesto al Sassuolo di essere ceduto, lo abbiamo raccontato più volte la scorsa estate. E abbiamo aggiunto che lui aveva scelto la Fiorentina senza alcun tipo di dubbio, la squadra che ancora oggi mette in cima ai suoi desideri.

Nelle ultimissime ore di mercato della sessione estiva avevamo aggiunto che ci sarebbero stati piccoli spiragli, poi la vicenda Vlahovic e la richiesta del Sassuolo hanno messo in stand-by la trattativa.

Proprio in quei giorni Berardi ha garantito al suo club massimo impegno e dedizione, alla larga da qualsiasi mal di pancia. Ma con la promessa che in futuro non sarebbe stata ostacolata la sua cessione, ovviamente con la valutazione giusta (circa 30 milioni) per il via libera.

Berardi ritiene che il suo trasferimento alla Fiorentina sia solo rinviato, è la sua aspirazione: vedremo cosa accadrà tra la sessione invernale e quella della prossima estate.

Foto: Twitter Azzurri