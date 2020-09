﻿Il nuovo Lozano, una rinascita vera firmata Gattuso

Il bastone e poi la carota. Hirving Lozano era arrivato nell’estate del 2019 a Napoli, costo 49 milioni (commissioni comprese) su precisa richiesta di Ancelotti. Arrivando a Napoli per sostituire il mitico Carlo, l’ottimo Gattuso si era trovato un grande problema, non certo per colpa sua, ma che avrebbe dovuto risolvere lui. Ringhio ha fatto un capolavoro: è andato allo scontro con Lozano proprio per svegliarlo e sollecitarlo a dare almeno il 50-60 per cento del repertorio e per giustificare quella spesa. Tantissimo bastone, l’unico modo per fargli aumentare l’autostima finita in cantina. Un lavoro centellinato che ha dato frutti incedibili: già un mese fa Lozano era finito fuori dal mercato, adesso è completamente dentro il Napoli, da protagonista. Una rinascita vera con la firma indelebile di Gattuso.

Foto: Twitter Champions