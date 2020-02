﻿Ibra sulla strada di Conte: è un derby da godere

Bellissimo derby, sulla carta promette molto. Inter-Milan vale per la classifica, soprattutto per quella nerazzurra, ma anche per l’orgoglio rossonero dopo le ultime confortanti prestazioni. Il Milan si aggrappa a Zlatan, indiscutibile questo concetto: da quando è arrivato Ibrahimovic ha svegliato qualche compagno che dormicchiava, ripristinando quel minimo di autostima necessario per dare contenuto a qualsiasi prestazione. L’Inter parte inevitabilmente favorita, molte curiosità per la stella Eriksen che ha necessità di trovare la migliore condizione, ma il derby spesso riabilita e dà fiducia a chi sembra svantaggiato dal pronostico. Una cornice straordinaria di pubblico, come la Milano delle due sponde sia nerazzurra che rossonera, ha sempre garantito durante questa stagione e non solo. Ibra sulla strada di Conte, questo è uno tra tantissimi motivi di un derby da godere.

Foto: Inter e Milan Twitter