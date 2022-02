﻿I gol di Palacio, la risposta di Super Pippo a Cellino

Rodrigo Palacio era stato il campo principale dei dissidi tra Massimo Cellino e Pippo Inzaghi. Traduzione: l’allenatore lo aveva voluto a ogni costo la scorsa estate, una delle prime scelte (e forse una delle condizioni) per accettare la proposta del Brescia. Cellino lo aveva accontentato, ma strada facendo aveva auspicato un utilizzo sempre più con il contagocce, quasi come se fosse pentito delle decisioni estive.

Ma Super Pippo è andato avanti per la sua strada, senza farsi condizionare, al punto che ha utilizzato Palacio da titolare contro l’Ascoli. Inzaghi ha ricevuto in cambio una doppietta, non avrebbe potuto dare una risposta migliore – con i fatti – a Cellino.

Foto: Twitter Brescia