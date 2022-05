﻿Haaland e il Manchester City: una svolta annunciata due mesi fa

Erling Haaland al Manchester City. Una svolta annunciata quasi due mesi fa: era metà marzo quando il Daily Mail annuncio gli accordi totali tra l’entourage dell’attaccante e il club inglese. Passaggio fondamentale per far scattare la clausola. Ingaggio da 30 milioni a stagione, il City ha già comunicato al Borussia Dortmund che verserà i 75 milioni necessari per assicurare a Guardiola un grande attaccante. E nei prossimi giorni potrebbero già esserci le visite. La scorsa estate il City aveva provato a prendere Kane, ma il Tottenham ha sempre fatto muro. Haaland aveva raggiunto un’intesa di massima con il Real Madrid lo scorso, ma le straordinarie prestazioni di Benzema hanno modificato gli scenari. E Haaland mai avrebbe accettato di restare per un’altra stagione a Dortmund, troppo forte (e giustificato) il suo desiderio di un salto di qualità. Ci aveva provato seriamente anche il Barcellona, senza riuscire ad andare fino in fondo. Ora il Manchester City è sotto lo striscione.

Foto: Haaland-Twitter-Borussia-Dortmund