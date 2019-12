﻿Genio Vlahovic, perché puntarci ora è un dovere

Dusan Vlahovic, in sintesi: un talento immenso. Lo straordinario gol segnato all’Inter non è altro che la piccola sintesi delle sue enormi qualità. Serbo, classe 2000, mancino imprevedibile, già in questa stagione Vlahovic ha evidenziato le sue doti: due gol in Coppa Italia contro il Monza, un’altra doppietta a Cagliari soltanto per rendere meno pesante la sconfitta (terminò 5-2 per i rossoblu). Insomma, quando lo chiamano c’è sempre, puntualissimo. In questo momento di chiara difficoltà, con Ribery infortunato e Boateng che non convince, aspettando il miglior Chiesa, noi pensiamo che per la Fiorentina puntarci sia una necessità. Anzi, un dovere.

Foto: Fiorentina Twitter