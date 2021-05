﻿Gattuso, Juric e la Viola: i titoli stravolti, la differenza tra pole e alternativa

Dobbiamo spiegare meglio ma pensiamo di esserci espressi in italiano. Lo diciamo a beneficio di qualche sito, nel caso specifico Calcio Napoli 24, che riprende le nostre notizie e le stravolge nei titoli. Al punto che preferiremmo non essere ripresi, lo chiediamo con cortesia, se il risultato è questo. E dobbiamo obbligatoriamente chiarire. Anche ieri abbiamo spiegato che la, conormai fuori dai giochi, continui a mettere Rino– in uscita da Napoli a fine stagione – in cima alla lista per la prossima stagione. La riteniamo una partita ancora molto aperta, A PATTO che vengano trovati gli accordi sulla costruzione del nuovo organico. E ci sarà tempo, intanto si procede no stop. Nello stesso pezzo abbiamo SOTTOLINEATO come(notizia della scorsa settimana ribadita ieri) possa essere un’eventuale alternativa a Gattuso, in caso di mancato accordo con Ringhio. Invece, nel titolo di Calcio Napoli 24 ci hanno attribuito l’esatto contrario con “Juric in pole”, ci piacerebbe che le notizie venissero riprese – se proprio devono essere riprese – senza stravolgerle. Nel caso specifico, l’esatto contrario di quanto abbiamo scritto. Appunto. Purtroppo.