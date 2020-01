﻿Gaston Pereiro-Cagliari, un’indiscrezione sarda del 10 gennaio

Gaston Pereiro e il Cagliari: una trattativa che può diventare calda in queste ore e che era stata anticipata dai colleghi del sito sardo calciocasteddu.it esattamente il 10 gennaio. Nessuna sorpresa, dunque. Stiamo parlando di un trequartista uruguaiano classe 1995 dal gran fisico, in scadenza di contratto con il PSV e desideroso di fare un’esperienza in Italia. Il Cagliari è uscito allo scoperto, come rivelato dal suddetto sito quasi tre settimane fa.

Foto: Twitter personale Gaston Pereiro