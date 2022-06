Esclusiva: Valencia, c’è Demme in cima alla lista di Gattuso

Diego Demme può lasciare il Napoli. Recentemente ha fatto alcune importanti scelte professionali, scegliendo un nuovo agente, ha altri due anni di contratto e ha dimostrato di essere prezioso nell’economia del club azzurro. Ma le offerte non mancano, in modo particolare quella del Valencia: proprio Rino Gattuso, fresco di nomina su quella panchina, lo ha messo in cima alla lista. Operazione da 8-9 milioni che può decollare nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Napoli