Gennaro Tutino può lasciare l’Hellas a gennaio per giocare di più. Sull’attaccante esterno classe ‘96 del Napoli c’è un pressing enorme del Benevento che ha voglia di anticipare la concorrenza e di farsi un regalo per proseguire la marcia in direzione Serie A. Ma non molla il Crotone, molto interessato, più defilato il Pescara.

Foto: Twitter ufficiale Verona