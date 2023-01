﻿Esclusiva: Reggina, piace Bidaoui. Ma a una condizione

La Reggina ha messo un esterno offensivo nel mirino: si tratta di Soufiane Bidaoui, marocchino classe 1990, ormai sul punto di lasciare l’Ascoli. Alla Reggina il profilo piace e non poco, tuttavia molto o tutto dipenderà dalle evoluzioni per Rivas. Quest’ultimo è un punto di forza del club amaranto, ma non blindatissimo. Il Parma, che ha proposto uno scambio con Inglese più conguaglio, ci sta pensando ma ci sono altri club alla finestra. Su Budaoui ci sono altri club di B e all’estero

Foto: Logo reggina