﻿Esclusiva: Obi in scadenza, Gervinho nel 2022, ci sono sirene messicane

Il centrocampista Obi è in scadenza di contratto con il Chievo, lo scorso gennaio stava per andare al Monza ma poi l’operazione sfumò per la volontà del club Veneto di trattenerlo. Gervinho, invece, ha un impegno con il Parma in scadenza il 30 giugno nel 2022, ma sembra scontato il suo addio a fine stagione. Gervinho é stato a lungo nel mirino dell’Inter, ci sono stati sondaggi di altri club, adesso il suo futuro – come quello di Obi – potrebbe essere in Messico, con Tigres e Pumas che hanno già chiesto informazioni. E anche per questo motivo il loro agente Pino Calabria si trova in questi giorni proprio in Messico, ascolterà le proposte.

Foto: Twitter Parma