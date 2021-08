﻿Esclusiva: Messias, si inserisce il Sassuolo tra Torino e Monza

Occhio alle sorprese. E parliamo anche di Junior Messias, centrocampista offensivo in uscita da Crotone. Da settimane, ormai mesi, parliamo di pole Torino e non possiamo certo fare un passo indietro ora che siamo davvero arrivati alla volata della sessione estiva di calciomercato. Ma bisogna chiudere e il Torino ancora non l’ha fatto, anche se i contatti vanni avanti un attesa che diventino un incontro (a questo punto la prossima settimana). Il Monza è fortemente interessato, pronto a fare un’offerta, ma Messias vorrebbe la Serie A. Attenzione alle sorprese, una strada porta al Sassuolo che ha chiesto informazioni dettagliate, ha voluto sapere se la trattativa con il Torino è in uno stato avanzato. Potrebbe essere una mossa precauzionale in caso di cessione a sorpresa di Berardi, presto sapremo. Ma di sicuro il profilo piace.

Foto: Instagram personale Messias