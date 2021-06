﻿Esclusiva: Maksimovic, occhio anche alla Fiorentina (se parte Milenkovic)

Nikola Maksimovic può scegliere la sua prossima destinazione a parametro zero. C’era un discorso con l’Inter, non ancora tramontato, ci ha pensato la Lazio, la pista resta ma almeno in queste ore non è caldissima. E allora occhio alla Fiorentina che potrebbe prendere un paio di centrali se partissero sia Pezzella che Milenkovic. Soprattutto quest’ultimo ha molto mercato (anche in Italia) e Maksimovic rappresenterebbe una soluzione importante. A patto che, fino alla decisione definitiva di Milenkovic, il serbo non abbia trovato un’altra sistemazione.

Foto: Twitter Napoli