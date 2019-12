﻿Esclusiva: Livorno, crisi nera. Contatti con Castori

Un’altra sconfitta a La Spezia, il Livorno è in caduta libera. Ultimo posto in classifica, un’involuzione che preoccupa da diverse settimane: 11 punti e il fanalino di coda in serie B sono un bottino davvero insufficiente e che mette il Livorno in una situazione complicatissima. La scelta di affiancare Antonio Filippini a Breda ha creato confusione, nei giorni scorsi il Livorno aveva provato a trovare un’intesa con Tramezzani. La novità delle ultimissime ore è che ci sono stati contatti anche con Fabrizio Castori, un candidato da tenere in considerazione se Spinelli entrasse nell’ordine di idee, com’è possibile, di una nuova svolta in panchina.

