﻿Esclusiva: la Salernitana torna su Gagliolo. E avanza per Letizia. Le ultime su Di Carmine

La Salernitana ha un obiettivo importante per l’attacco, si chiama Mota Carvalho del Monza e capiremo più avanti i margini. Perché nel frattempo la Salernitana si è informata su Samuel Di Carmine, trattativa impostata ma non chiusa. Su Di Carmine c’è molta B, Brescia compreso. Intanto, sono andati avanti i dialoghi con Riccardo Gagliolo, in scadenza con il Parma: la Samp è interessata ma non ha ancora affondato, la Salernitana ha i margini per chiudere l’operazione. E sono stati mossi i primi passi significativi per Gaetano Letizia, in uscita da Benevento, l’esterno è un pallino di Castori che lo ha già allenato a Carpi.

Foto: Twitter Parma