﻿Esclusiva: il Genoa studia (con fiducia) il doppio colpo Lovric

Un solo Lovric? Meglio due. E il caso vuole che il Genoa sia sulle tracce, con convinzione e grande interesse, di due calciatori con lo stesso cognome. Stiamo parlando di Sandi Lovric, centrocampista classe 1998 del Lugano, e di Kristijan Lovric, attaccante esterno classe 1995 in forza al HNK Gorica e che da poco ha esordito con la Croazia. Sandi è austriaco con passaporto sloveno e ha scelto quella Nazionale, ha un talento importante e recentemente ha battuto la Croazia (lui, figlio di croati) con un gol decisivo nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Adesso sono maturi i tempi per salutare il Lugano: ci sono tanti club in fila, era stato accostato alla Sampdoria senza alcuna trattativa davvero avanzata, mentre il Genoa (che cerca la salvezza aritmetica) ha staccato la concorrenza. Intanto, a sorpresa, c’è un altro Lovric nel mirino dei rossoblù, incredibile casualità. Su chiama Kristijan, in Turchia lo hanno accostato con forza al Trabzonspor, in realtà gli uomini mercato di Preziosi sono in avanscoperta – sottotraccia – da un pezzo e ora vogliono chiudere. Attaccante esterno, fin qui protagonista di un’eccellente stagione (15 gol e 10 assist), al punto da meritare la prima convocazione della Croazia: un titolo di merito perché in quel ruolo i talenti abbondano. Kristijan ha il doppio passaporto, ma ha preferito la Croazia alla Bosnia, la sua valutazione è superiore ai 5 milioni. E ora il Genoa si è fiondato su un doppio colpo con lo stesso cognome: Lovric.

Foto: Instagram K.Lovric