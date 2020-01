Il Frosinone sta facendo un tentativo per Massimo Coda. L’attaccante è in scadenza con il Benevento, non ci sono margini per il rinnovo, il Monza ci pensa seriamente anche e soprattutto per luglio, il Frosinone prova a inserirsi. Il Benevento apprezza Ciano ma per il momento sono soltanto sondaggi.