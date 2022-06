﻿Esclusiva: Carboni, ci sono Feyenoord e Sassuolo. La Viola…

Andrea Carboni ha dimostrato di essere un difensore affidabile, classe 2001, a prescindere dalla retrocessione del suo club. Carboni ha un contratto lungo, il Cagliari vorrebbe tenerlo anche in B, ma le sirene di mercato non mancano. Piace al Feyenoord in caso di partenza di Senesi (corteggiato anche da club italiani) e al Sassuolo (se partisse Ferrari). Anche la Fiorentina l’ha seguito e apprezzato, l’ultima parola al Cagliari.

Foto: Twitter Cagliari