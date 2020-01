﻿Eriksen, la quiete prima dello sbarco… nerazzurro. Gli ultimi bonus e poi il sì

Christian Eriksen e l’Inter, è solo una questione di tempo. Potremmo dire: la quiete prima dello sbarco nerazzurro che l’Inter vorrebbe entro questo fine settimana, visto che sta per accogliere Moses e che per Giroud si tratta soltanto di aspettare l’uscita di Politano. Ora che siamo tutti d’accordo sul fatto che i nerazzurri abbiano già presentato una proposta da 15 milioni, noi abbiamo aggiunto che l’Inter ha già dato la disponibilità per aggiungere tre milioni di bonus. Quindi siamo orientativamente a 18 rispetto ai 20 chiesti dal Tottenham. Nelle prossime 24 ore ci sarà un ulteriore vertice a Londra per gli ultimi dettagli e per liberare Eriksen. Destinazione Inter.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham